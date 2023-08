Philips enige stijger in rode AEX, Alfen en TKH onderuit

Philips was dinsdag de enige stijger in de AEX-index op het Damrak, die na een openingswinst in het rood is gezakt. De beurshandel werd daarbij opgeschrikt door verrassende rentebesluiten in China en Rusland. In China werd een belangrijk rentetarief verlaagd voorafgaand aan een reeks van tegenvallende macrocijfers van de op een na grootste economie. Beijing hoopt met lagere leenkosten het kwakkelende herstel aan te jagen.

In Rusland werd de rente juist flink verhoogd tijdens een noodvergadering van de Russische centrale bank. Die bijeenkomst volgde op de forse waardedaling van de roebel. De munt zakte maandag tot het laagste niveau sinds de Russische invasie van Oekraïne. Met een nieuw rentetarief van 12 procent probeert de centrale bank de waarde van de roebel te stutten.

De AEX-index noteerde rond het middaguur 0,9 procent lager op 759,43 punten. De MidKap leverde 1,5 procent in tot 887,72 punten door de zware koersverliezen van laadpalenmaker Alfen en technologiegroep TKH. Alfen verlaagde zijn omzetverwachting voor het hele jaar vanwege de uitdagende marktomstandigheden en zakte 6 procent. TKH deed het nog slechter met een verlies van 9,5 procent. TKH zag de opbrengsten in de eerste jaarhelft minder sterk stijgen dan beleggers hadden gehoopt. Ook de verwachtingen voor het hele jaar vielen tegen.

De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 1 procent. Londen zakte 0,3 procent, na een sterke loongroei in het Verenigd Koninkrijk. Die wakkerde de vrees aan dat de Britse centrale bank de rente verder zal gaan verhogen.

Philips won 0,3 procent. Het aandeel steeg maandag al ruim 4 procent na het nieuws dat Exor een groot belang in het zorgtechnologieconcern heeft genomen. Exor is het Italiaanse investeringsbedrijf van de familie Agnelli, de oprichters van Fiat, en maakt ook deel uit van de AEX. Dat aandeel daalde 0,8 procent.

Betaalbedrijf Adyen en verzekeraar Aegon waren de grootste dalers, met minnen van 3 en 2,4 procent. Andere grote verliezers waren verzekeraar NN Group, verffabrikant AkzoNobel en staalconcern ArcelorMittal, met minnen van meer dan 1,5 procent.

In Londen steeg Marks & Spencer dik 6 procent. De Britse warenhuisketen verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar dankzij beter dan verwachte verkopen in de afgelopen maanden.

De euro was 1,0941 dollar waard, tegen 1,0920 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 82,06 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 85,79 dollar per vat.