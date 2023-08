Russische bank: eerste transacties met digitale roebel succesvol

De eerste transacties in Rusland met een digitale roebel zijn succesvol verlopen, meldt de op een na grootste bank van dat land, VTB. Rusland doet vanaf dinsdag tests met een digitale munt, waarmee het land onder meer sancties vanwege de oorlog in Oekraïne kan ontlopen. Tegenstanders zien het ook als een middel om de Russische bevolking mee in bedwang te houden.

Criticus Mikkel Mørch, oprichter van een investeringsfonds op Cyprus dat zich richt op de cryptomarkt, noemt de digitale roebel “het ultieme instrument voor sociale controle”. Hij vreest dat de regering hiermee sancties kan ontlopen, met “een druk op de knop” tegoeden kan bevriezen en boetes kan uitdelen. Onderzoekers van de denktank Atlantic Council waarschuwen dat het betaalmiddel gebruikt kan worden om transacties van burgers mee te bespieden als deze data in de verkeerde handen vallen.

Moskou stelt echter dat de cryptomunt het financiële systeem van Rusland “flexibeler” kan maken. Naast VTB testen twaalf andere banken en 600 mensen het betaalmiddel. Volgens de Russische centrale bank zijn de transacties gratis voor personen en betalen bedrijven hiervoor een klein bedrag. Moskou wil de digitale roebel voor heel Rusland tussen 2025 en 2027 uitrollen, zegt de centrale bank.

Eerder op dinsdag heeft de Russische centrale bank de rente in het land flink verhoogd tot 12 procent nadat de waarde van de roebel fors was gedaald. De munt kelderde maandag tot het laagste niveau sinds het begin van de oorlog in Oekraïne door sancties en de onzekere vooruitzichten voor de Russische economie.