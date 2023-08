Vandebron laat zonnepaneelklant betalen voor teruglevering stroom

Energiebedrijf Vandebron laat bezitters van zonnepanelen voortaan vaste kosten betalen voor het terugleveren van stroom aan het net. Vanwege de forse toename van zonnepanelen in Nederland raakt het energienet namelijk steeds vaker overbelast en ontstaan er stroomoverschotten op de markt. Vandebron wil, naar eigen zeggen als eerste partij in Nederland, de kosten die het zelf hiervoor moet maken voortaan “evenredig” gaan verdelen.

Deze zogenoemde onbalans- en profileringskosten werden tot nu toe doorberekend aan klanten met en zonder zonnepanelen. Maar Vandebron kiest voor een nieuwe verdeling, waarbij mensen met zonnepanelen een vast bedrag per dag gaan betalen voor het terugleveren van stroom. De hoogte van het bedrag wordt bepaald door de totale jaarlijkse teruglevering. Een gemiddeld huishouden met zonnepanelen zou door de nieuwe maatregel maandelijks zo’n 10 tot 20 euro minder voordelig uit zijn.

“Momenteel heeft bijna 40 procent van onze klanten zonnepanelen op het dak. We zijn blij met deze groei, maar zien nu dat de hoeveelheid zonne-energie die gelijktijdig wordt teruggeleverd aan het overbelaste net voor problemen zorgt”, zegt financieel directeur Kim Verdouw. Ze benadrukt dat Vandebron het vervelend vindt dat mensen met zonnepanelen door de maatregel worden geraakt in de portemonnee. “Tegelijkertijd vinden we het ook niet eerlijk dat degenen die geen zonnepanelen hebben, moeten betalen voor de kosten voortkomend uit het overbelaste net.”

Zonnepanelen blijven in de ogen van Verdouw belangrijk voor de grotere overgang naar hernieuwbare energie in Nederland. “Om fossiele brandstoffen uiteindelijk volledig buitenspel te zetten en het draagvlak voor de energietransitie te vergroten, is deze stap noodzakelijk”, geeft ze aan.

Volgens het bedrijf zijn zonnepanelen ook na de maatregel nog steeds een aantrekkelijke investering voor consumenten. “Met zonnepanelen wekken klanten zelf groene energie op, waardoor ze minder hoeven af te nemen bij een energieleverancier. Hierdoor kunnen klanten hun energierekening nog steeds flink verlagen.”

Voor nieuwe klanten gaat de nieuwe kostenverdeling onmiddellijk in. Voor bestaande klanten met een variabel contract gebeurt dit met ingang van oktober. Mensen met een vast energiecontract bij Vandebron blijven dezelfde contractvoorwaarden houden zolang hun contract nog loopt.