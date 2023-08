Zwakke vraag naar laadpalen dwingt Alfen tot omzetwaarschuwing

Tegenslag op de markt voor oplaadsystemen voor elektrische auto’s zit Alfen dwars. De in Almere gevestigde verkoper van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet is daardoor somberder over de verkoopcijfers voor 2023. Dat komt onder andere doordat er sinds vorig jaar grote voorraden aan laadsystemen zijn ontstaan die nog moeten worden verkocht.

Alfen spreekt verder van “uitdagende marktomstandigheden” die de omzet lager doen uitvallen dan eerder verwacht. De beursgenoteerde onderneming rekent nu op jaaropbrengsten tussen de 490 miljoen en 520 miljoen euro. Hiervoor lag de verwachting tussen de 540 miljoen en 600 miljoen euro.

In mei meldde Alfen al de eerste omzetdaling in zijn geschiedenis bij de cijfers over het eerste kwartaal. Die was volgens het bedrijf te wijten aan de extreem grote vraag naar laadpalen in 2022, waardoor er nu minder behoefte aan is.

Alfen verkoopt niet alleen laadsystemen voor elektrische auto’s, maar ook opslagsystemen voor elektriciteit en “slimme” netwerken. Die divisies blijven groeien, meldt het bedrijf.