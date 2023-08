Aandacht voor economische groei en Fed-notulen op beurs

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar een nieuwe raming van de economische groei van de eurozone in het tweede kwartaal. Ook komt het statistiekbureau CBS met een schatting voor de Nederlandse economie, die in het eerste kwartaal nog een krimp liet zien. Bij een nieuwe krimp in het tweede kwartaal zou Nederland volgens de gangbare definitie van economen technisch in een recessie zijn beland.

Daarnaast wordt vooral uitgekeken naar de notulen van de vorige rentevergadering van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank besloot toen de rente weer te verhogen na een korte pauze in juni. De aantekeningen van de centrale bankiers bevatten mogelijk meer aanwijzingen over de toekomstige rentestappen. Dinsdag laaide de rentevrees op Wall Street weer op door sterker dan verwachte Amerikaanse winkelverkopen. Ook verklaarde een Fed-bestuurder dat de centrale bank nog niet klaar is met de strijd tegen de hoge inflatie.

De AEX-index op het Damrak lijkt lager te openen, na de verliesbeurt een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met verliezen beginnen. De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag flinke verliezen zien. De zorgen over de zwakke economische groei van China bleven boven de markten hangen. De Nikkei in Tokio eindigde 1,5 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds 1,4 procent kwijt.

Op Beursplein 5 kwam Avantium met resultaten. Het chemiebedrijf wist de omzet in de eerste jaarhelft flink op te voeren, maar leed wel meer verlies. Dat kwam vooral door de start van de bouw van de fabriek voor de productie van plantaardige plastics in Delfzijl. Ook heeft het bedrijf een Europese subsidie gekregen van bijna 800.000 miljoen euro.

ASML staat ook in de belangstelling. Uit het halfjaarrapport van de Zuid-Koreaanse chipmaker Samsung bleek dat het bedrijf zijn belang in de chipmachinemaker in het afgelopen kwartaal heeft teruggebracht tot 0,7 procent. In het eerste kwartaal had Samsung nog een belang van 1,6 procent in ASML.

Analisten van de Duitse investeringsbank Berenberg verlaagden daarnaast hun koersdoel voor TKH. De technologiegroep kelderde dinsdag al bijna 13 procent na tegenvallende resultaten.

De euro was 1,0916 dollar waard, tegen 1,0927 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 80,61 dollar. Brentolie werd ook een half procent goedkoper, op 84,49 dollar per vat.