AEX eindigt opnieuw lager, Philips verder omhoog

De effectenbeurs in Amsterdam is woensdag voor de tweede dag op rij in het rood geƫindigd. Techinvesteerder Prosus moest 2,3 procent inleveren en stond daarmee onderaan bij de hoofdfondsen. Dat had te maken met tegenvallende resultaten van Tencent, waarvan het grootaandeelhouder is. Dat Chinese internet- en gamesbedrijf publiceerde teleurstellende omzetcijfers.

Betaalbedrijf Adyen verloor 1,6 procent, in aanloop naar de publicatie van halfjaarcijfers donderdag. Zorgtechnologieconcern Philips (plus 1,7 procent) eindigde net als dinsdag bovenaan de AEX. Het aandeel lijkt nog steeds te profiteren van het nieuws dat Exor een groot belang in het bedrijf heeft genomen. Exor, dat ook een beursnotering in Amsterdam heeft, is het Italiaanse investeringsbedrijf van de familie Agnelli, de oprichters van Fiat. Exor eindigde met een plus van 0,5 procent.

Verder bleef de stemming op de Europese beursvloeren terughoudend, na de zware verliezen een dag eerder. De zorgen over het kwakkelende economische herstel in China bleven daarbij boven de markten hangen. Op het Damrak verwerkten beleggers daarnaast het nieuws dat de Nederlandse economie na twee kwartalen van krimp op rij in een recessie is beland. De economie van de eurozone liet ondanks de krimp in Nederland wel een groei zien in het afgelopen kwartaal.

De AEX-index eindigde 0,3 procent lager op 756,85 punten. De MidKap, de index van middelgrote fondsen in Amsterdam, verloor een fractie op 888,43 punten. De beurzen in Londen en Parijs gingen respectievelijk 0,5 en 0,1 procent achteruit. De DAX in Frankfurt eindigde met een kleine plus van 0,1 procent.

ASML won 0,3 procent. Uit het halfjaarrapport van de Zuid-Koreaanse chipmaker Samsung bleek dat het bedrijf zijn belang in de chipmachinemaker in het afgelopen kwartaal heeft teruggebracht tot 0,7 procent. In de MidKap veerde TKH ruim 2 procent op na de koersval een dag eerder. De technologiegroep kelderde dinsdag bijna 13 procent na tegenvallende resultaten.

Op de valutamarkt was de euro 1,0916 dollar waard, tegen 1,0927 dollar een dag eerder. De olieprijzen bleven vrijwel onveranderd na de forse daling op dinsdag.