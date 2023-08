AEX verder omlaag door zorgen over economische groei

De AEX-index op het Damrak ging woensdag verder omlaag na de verliesbeurt een dag eerder. De zorgen over de wereldwijde groei laaiden dinsdag al op door aanhoudende zwakke macrocijfers uit China, de op een na grootste economie ter wereld. Beleggers keken daarbij uit naar een nieuwe raming van de economische groei van de eurozone in het tweede kwartaal, die later op de dag bekend wordt gemaakt.

Ook komt het statistiekbureau CBS woensdagochtend met een schatting voor de Nederlandse economie, die in het eerste kwartaal nog een krimp liet zien. Bij een nieuwe krimp in het tweede kwartaal zou Nederland volgens de gangbare definitie van economen technisch in een recessie zijn beland. Daarnaast wordt uitgekeken naar de notulen van de vorige rentevergadering van de Federal Reserve.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de min op 756,48 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 883,24 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren 0,2 procent. Londen zakte 0,3 procent. De Britse inflatie koelde in juli flink af tot 6,8 procent, van 7,9 procent in juni, maar viel desondanks toch iets hoger uit dan verwacht.

Platenlabel UMG as de sterkste stijger in de AEX, met een kleine winst van 0,6 procent. ASML daalde 0,1 procent. Uit het halfjaarrapport van de Zuid-Koreaanse chipmaker Samsung bleek dat het bedrijf zijn belang in de chipmachinemaker in het afgelopen kwartaal heeft teruggebracht tot 0,7 procent. In het eerste kwartaal had Samsung nog een belang van 1,6 procent in ASML.

ABN AMRO (min 4 procent) noteerde ex dividend. Doordat het aandeel niet langer recht geeft op het dividend over de afgelopen periode daalt de koers doorgaans. Betaalbedrijf Adyen, dat donderdag met resultaten komt, verloor 1,8 procent.

In de MidKap ging TKH (min 0,6 procent) verder omlaag. Analisten van de Duitse investeringsbank Berenberg verlaagden hun koersdoel voor het aandeel. De technologiegroep kelderde dinsdag al bijna 13 procent na tegenvallende resultaten.

Bij de kleinere bedrijven zakte Avantium 3,6 procent. Het chemiebedrijf wist de omzet in de eerste jaarhelft flink op te voeren, maar leed wel meer verlies. Dat kwam vooral door de start van de bouw van de fabriek voor de productie van plantaardige plastics in Delfzijl.

De euro was 1,0919 dollar waard, tegen 1,0927 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 80,58 dollar. Brentolie werd ook een half procent goedkoper, op 84,49 dollar per vat.