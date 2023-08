Brouwer Carlsberg blijft goede zaken doen, ondanks duurder bier

Hoewel het bier van het Deense Carlsberg dit jaar fors duurder is geworden, doet de brouwer nog altijd goede zaken. In de eerste helft van dit jaar gingen de verkopen omhoog en schreef de onderneming ook weer zwarte cijfers, maakte Carlsberg bekend. Ook verhoogde het concern woensdag zijn winstverwachting voor heel 2023.

Carlsberg boekte een nettowinst in de eerste jaarhelft van 3,5 miljard Deense kroon (omgerekend 466 miljoen euro), vergeleken met een verlies van 5,3 miljard kroon in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet ging met 6,6 procent omhoog tot 37,8 miljard kroon. Het concern voorziet dat de operationele winst dit jaar met 4 tot 7 procent stijgt. Eerder hield het bedrijf, dat ook de bieren Kronenbourg 1664, Tuborg en Somersby produceert, nog rekening met een lichte winstdaling.

Carlsberg worstelt nog steeds met zijn Russische activiteiten. Het concern, waar de Nederlander Cees ‘t Hart topman is, gaf eerder dit jaar aan dat er een koper was gevonden voor de tak in Rusland. Maar minder dan een maand na de aankondiging vaardigde de Russische regering een decreet uit om de activiteiten over te nemen. “We beoordelen de situatie en de juridische gevolgen van deze zeer onverwachte stap en zullen proberen onze activa en de waarde van het bedrijf te beschermen”, zegt ’t Hart daar nu over. Hij gaat later dit jaar met pensioen.

De Russische activiteiten werden jarenlang gezien als een belangrijke groeimotor voor het bedrijf. Rusland was voorheen zelfs goed voor bijna een derde van de winst. Bij de acht Russische brouwerijen van Carlsberg in Rusland werken 8400 mensen.