CNV blijft bij looneis van 10 procent, ondanks recessie

Vakbond CNV blijft vasthouden aan de looneis van 10 procent, ondanks het feit dat de economie voor het tweede kwartaal op rij gekrompen is. Nederland belandt daardoor technisch gezien in een recessie, maar de vakbond vindt dat geen reden om de looneisen aan te passen.

“Zolang het aantal vacatures op recordhoogte staat, is er schaarste aan personeel. Dit betekent dat we onze looneisen gewoon blijven handhaven. Er is geen reden om die bij te stellen nu het economisch iets minder gaat,’ stelt Patrick Fey, vicevoorzitter van CNV.

Woensdagochtend maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat de Nederlandse economie het afgelopen kwartaal met 0,3 procent gekrompen is ten opzichte van de voorgaande drie maanden. De grootste oorzaken daarvoor zijn minder verkochte goederen aan het buitenland en minder uitgaven door huishoudens, stelt het CBS.

De looneis van 10 procent is nodig om de inflatie het hoofd te bieden, zegt CNV. De vakbond benadrukt dat uit eigen onderzoek blijkt dat een op de vijf werkenden ‘nauwelijks kan rondkomen’. Dat zou in schril contrast staan met bedrijven die hoge winsten boeken. “De strijd aan cao-tafels zetten we voort,” aldus vicevoorzitter Fey.