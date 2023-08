Doorstart van VanMoof is nog steeds onzeker

Het is nog steeds niet zeker of het failliete fietsenmerk VanMoof een doorstart maakt. Begin deze maand gingen de curatoren er nog van uit dat ze vorige week tot een overeenkomst voor een doorstart zouden komen, maar dit hebben ze nog niet gedaan. “Er is nog niks nieuws te melden”, zegt curator Robin de Wit woensdag.

Eerder meldden de curatoren dat meerdere partijen de afgelopen tijd een bieding hebben gedaan. Begin deze week zouden zij beslissen met welke partij zij verder onderhandelen. De Wit wil niks kwijt over welke partijen dit zijn of over een mogelijke doorstart van VanMoof. Onlangs zeiden de curatoren tegen RTLZ dat er gesprekken liepen met “serieuze gegadigden”.

Nederlandse klanten van VanMoof kunnen deze week hun fiets ophalen bij de winkels in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. VanMoof benadrukt op zijn website dat de winkels dan alleen geopend zijn voor het ophalen van fietsen. Personeel helpt daarbij, maar kan geen reparaties meer uitvoeren of vragen beantwoorden over openstaande bestellingen of terugbetalingen.

Een maand geleden verklaarde de rechtbank in Amsterdam e-bikebedrijf VanMoof failliet. Het bedrijf ging failliet na jaren van tientallen miljoenen euro’s verlies, onder meer doordat de reparatiekosten hoog waren en de fietsen vaak mankementen vertoonden. De e-bikes zitten vol eigen onderdelen van VanMoof, wat ook een financiële achilleshiel bleek.

Sinds de oprichting van VanMoof zijn wereldwijd 190.000 fietsen van het merk verkocht. VanMoof had in twintig steden wereldwijd eigen winkels. De bedrijfsonderdelen buiten Nederland vallen buiten het faillissement.

Dinsdag werd bekend dat het bedrijf ook in Duitsland een faillissementsprocedure in gaat. De rechtbank in Berlijn bepaalde dat VanMoof zijn financiën uit handen moet geven aan een bewindvoerder. Het e-bikebedrijf heeft nog winkels in de Verenigde Staten, Ierland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Oostenrijk, Japan en Denemarken.