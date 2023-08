Economen vrezen niet voor economische crisis na recessie

Er komt geen economische crisis aan nu Nederland is beland in een recessie, zeggen economen van de Rabobank en ABN AMRO. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte woensdag bekend dat de economie vorig kwartaal twee kwartalen achter elkaar is gekrompen, waardoor nu sprake is van een recessie. Econoom Frank van Es van RaboResearch heeft goede hoop dat de economie dit kwartaal weer groeit.

Hij ziet niet gebeuren dat de “flinke krimp” van de economie op korte termijn leidt tot een crisis. “De arbeidsmarkt is nog steeds krap en dat is niet zo bij een crisis”, verklaart hij. Dinsdag meldde het CBS dat de spanning op de arbeidsmarkt nog steeds hoog is. Tegenover elke honderd werklozen stonden afgelopen kwartaal 122 vacatures open. Voor het komende jaar tot twee jaar verwacht Van Es dat de economie licht groeit, waarbij af en toe een krimp voorkomt. Die krimp zal beperkt blijven, aldus de econoom.

Jan-Paul van de Kerke van ABN AMRO denkt dat de economie de komende tijd blijft kwakkelen tussen lichte groei en lichte krimp. “Wereldwijd is de economie aan het stagneren, maar Nederland is heel weerbaar. De arbeidsmarkt blijft krap en het aantal faillissementen laag.”

Volgens het CBS is de economie in april, mei en juni gekrompen met 0,3 procent. Drie maanden daarvoor daalde het bruto binnenlands product (bbp) met 0,4 procent. De daling komt vooral omdat consumenten minder uitgaven en Nederland minder spullen exporteerde. Beide economen hadden juist verwacht dat de economie licht zou zijn gegroeid en waren vooral verrast door de verminderde uitgaven van huishoudens.

Van de Kerke denkt dat dit komt vanwege de hoge inflatie. Die blijft dit en volgend jaar hoog, verwacht de econoom van ABN AMRO, maar minder hoog dan eerder dit jaar. Daarnaast valt hem op dat bedrijven meer hebben geïnvesteerd in bijvoorbeeld verduurzaming. “Vanwege onder meer de opgelopen rentes had ik verwacht dat ze minder zouden investeren”, zegt hij.

De economieën van andere Europese landen als België en Frankrijk lieten vorig kwartaal wel groei zien. Volgens de economen komt dat omdat Nederland sneller is hersteld na de coronacrisis. “Wij hebben die groei al achter de rug. België en Frankrijk zijn die nog aan het inhalen. We staan er niet slechter voor dan de rest van Europa”, zegt Van Es. De economie van de eurozone groeide afgelopen kwartaal met 0,3 procent, meldde het Europese statistiekbureau Eurostat woensdag.