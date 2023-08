Economie eurozone groeit wel, ondanks krimp in Nederland

De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal van dit jaar weer gegroeid, ondanks een krimp in Nederland. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat kwam de economische groei uit op 0,3 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Daarmee werd de eerdere groeiraming bevestigd.

Eurostat meldde eerder al op basis van herziene cijfers dat de economie van het eurogebied in het eerste kwartaal toch niet in een recessie was beland. In de eerste drie maanden van het jaar was namelijk sprake van een nulgroei ofwel stagnatie van de economie. In juni meldde Eurostat nog een krimp van 0,1 procent voor het eerste kwartaal. Ook voor het vierde kwartaal van 2022 werd toen een krimp van 0,1 procent gemeld.

De eurozone leek daarmee in een recessie te zijn beland. Bij twee kwartalen van krimp op rij spreken economen van een technische recessie. De krimp van 0,1 procent in het vierde kwartaal van vorig jaar bleef wel gehandhaafd.

Statistiekbureau CBS meldde eerder op de dag al dat de Nederlandse economie in het tweede kwartaal met 0,3 procent is gekrompen ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Na twee kwartalen van krimp op rij is Nederland daarmee wel in een recessie beland. De krimp komt vooral doordat Nederland minder spullen verkocht aan het buitenland en huishoudens minder geld uitgaven.

Nederland is naast Estland, dat al langer een krimp laat zien, het enige land van de eurozone dat in het tweede kwartaal in een recessie is beland. Binnen de Europese Unie laat ook Hongarije al een aantal kwartalen op rij een krimp zien. Voor de gehele EU werd in het tweede kwartaal een nulgroei opgetekend door Eurostat, na een groei van 0,2 procent in het eerste kwartaal.

Eurostat maakte tevens bekend dat de industriƫle productie in het eurogebied in juni met 0,5 procent is gestegen ten opzichte van een maand eerder. Op jaarbasis daalde de productie echter met 1,2 procent. Daarnaast nam de werkgelegenheid in de eurozone in het tweede kwartaal met 0,2 procent toe, na een groei van 0,5 procent in het voorgaande kwartaal.