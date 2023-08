FNV: duizenden callcenterwerkers maken loonsprong van 16 procent

Duizenden werknemers in callcenters maken per direct een loonsprong van 16 procent, meldt FNV. De reden is volgens de vakbond dat de cao Callcenters woensdag algemeen verbindend is verklaard, waardoor alle callcenters in Nederland zich moeten houden aan deze overeenkomst. Dit betekent ook dat de thuiswerkvergoeding omhoog gaat.

“Echt geweldig nieuws voor enorm veel mensen. Zeker in deze dure periode komt zo’n loonsverhoging op het juiste moment”, zegt Elly Heemskerk, bestuurder bij FNV.

Nu de cao algemeen verbindend is verklaard, geldt deze voor alle 40.000 werknemers in callcenters in Nederland. De cao loopt tot en met 31 december van dit jaar.