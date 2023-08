Gotthardtunnel volgende week weer open voor goederentreinen

De Gotthardtunnel in Zwitserland gaat woensdag 23 augustus weer open voor vrachtvervoer over het spoor. Maar passagierstreinen blijven voorlopig omgeleid worden omdat de schade door het ontsporen van een goederentrein vorig week groter blijkt dan gedacht. De Zwitserse spoorwegen SBB verwachten dat het waarschijnlijk tot ergens volgend jaar gaat duren voor alle herstelwerkzaamheden zijn afgerond. Dan zouden er, zoals normaal, pas weer twee tunnelbuizen te gebruiken zijn.

“We weten niet wat tot dit ongeval heeft geleid”, verklaarde SBB-topman Vincent Ducrot tijdens een persconferentie. Zijn bedrijf verwachtte in eerste instantie dat het treinverkeer deze week hervat kon worden. Maar er is nog altijd geen elektriciteit in de getroffen tunnel vanwege beschadigde kabels. De schade aan de rails is daarnaast moeilijk te repareren omdat ze in beton zijn gevat. Voor het vrachtverkeer is het echter belangrijk dat er snel een oplossing komt.

Het gaat om een belangrijke transportroute tussen het noorden en zuiden van Europa. De 57 kilometer lange Gotthardtunnel, ’s werelds langste spoorwegtunnel, was vorig jaar goed voor bijna 70 procent van alle treinvracht die door de Zwitserse Alpen ging. Via de tunnel worden onder meer stalen buizen, papier en verpakkingsproducten vervoerd.

Tot er volgende week weer een tunnelbuis open gaat voor goederentreinen worden alle treinen via andere routes omgeleid. Maar op die alternatieve sporen kan alleen worden gereden met lichtere en kortere treinen. Daardoor is de capaciteit daar beperkt. Sommige transportbedrijven kozen er daarom ook voor om goederen dan maar met vrachtwagens te vervoeren in plaats van per trein. Er is ook nog een Gotthard-wegtunnel die wel gewoon open is.