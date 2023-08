Investeerder Prosus onderaan in AEX na resultaten Tencent

Prosus was woensdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die opnieuw een verlies liet zien. De techinvesteerder werd dik 3 procent lager gezet na de resultaten van Tencent, waarvan het grootaandeelhouder is. Dat Chinese internet- en gamesbedrijf zag de winst afgelopen kwartaal met ruim 40 procent stijgen. Het bedrijf profiteerde onder meer van kostenbesparingen en toenemende opbrengsten bij de onderdelen games, cloud en fintech. De omzetgroei viel echter tegen.

De stemming op de Europese beursvloeren bleef verder terughoudend, na de zware verliezen een dag eerder. De zorgen over het kwakkelende economische herstel in China bleven daarbij boven de markten hangen. Op het Damrak verwerkten beleggers daarnaast het nieuws dat de Nederlandse economie na twee kwartalen van krimp op rij in een recessie is beland. De economie van de eurozone liet ondanks de krimp in Nederland wel een groei zien in het afgelopen kwartaal.

De AEX-index noteerde rond het middaguur 0,4 procent lager op 756,06 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 886,68 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs gingen licht vooruit. Londen zakte 0,4 procent. De Britse inflatie koelde in juli flink af tot 6,8 procent, van 7,9 procent in juni, maar viel iets hoger uit dan verwacht.

Naast Prosus stond Adyen in de staartgroep van de AEX, met een verlies van ruim 2 procent. Het betaalbedrijf komt donderdag met resultaten. ABN AMRO (min 4,2 procent) noteerde ex dividend. Doordat het aandeel niet langer recht geeft op het dividend over de afgelopen periode daalt de koers doorgaans.

Verzekeraar Aegon, die donderdag ook de boeken opent, ging aan kop in de Amsterdamse hoofdindex, met een plus van 0,9 procent. ASML won 0,3 procent. Uit het halfjaarrapport van de Zuid-Koreaanse chipmaker Samsung bleek dat het bedrijf zijn belang in de chipmachinemaker in het afgelopen kwartaal heeft teruggebracht tot 0,7 procent.

In de MidKap veerde TKH 3 procent op na de koersval een dag eerder. De technologiegroep kelderde dinsdag bijna 13 procent na tegenvallende resultaten. Bij de kleinere bedrijven daalde Avantium 1 procent. Het chemiebedrijf wist de omzet in de eerste jaarhelft flink op te voeren, maar leed wel meer verlies.

De euro was 1,0920 dollar waard, tegen 1,0927 dollar een dag eerder. De olieprijzen bleven vrijwel onveranderd na de forse daling op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 81,01 dollar en Brentolie werd verhandeld voor 84,90 dollar per vat.