Meerderheid gebruikers Binance overgestapt naar Coinmerce

De “meerderheid van de actieve gebruikers” van Binance van wie donderdag de accountants worden gesloten, is inmiddels overgestapt naar het Nederlandse cryptoplatform Coinmerce. Dat heeft Jaap de Bruijn, topman van Coinmerce, woensdag gezegd. Wie crypto’s op Binance heeft staan, kan die er woensdag nog vanaf halen.

Vorige maand was het al niet meer mogelijk om te handelen op Binance, een van de grootste cryptobeurzen ter wereld. Dat kwam doordat het bedrijf geen vergunning kreeg van De Nederlandsche Bank (DNB). Die vergunning is nodig om bijvoorbeeld witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. Tot 17 juli was het mogelijk te handelen op het platform, daarna konden gebruikers alleen nog hun crypto’s opnemen.

Om het voor klanten makkelijker te maken, had Binance een overeenkomst gesloten met Coinmerce. Wanneer gebruikers inloggen op hun account bij Binance, kunnen ze met een klik op de knop automatisch al hun crypto’s laten overzetten naar een Coinmerce-account.

Volgens De Bruijn van Coinmerce is zijn klantenbestand zes keer zo groot geworden sinds de aankondiging. Hoeveel klanten hij er precies bij heeft gekregen kan hij wegens regelgeving niet zeggen. Ook kan hij niet aangeven hoeveel mensen nog niet zijn overgestapt. “Er zijn nog klanten die nog niet hebben gereageerd. Vanaf donderdag zijn de accounts bij Binance gesloten, vanaf dan kunnen mensen een claim indienen bij Binance voor hun tegoeden”, aldus de topman.