Nikkei daalt door koersverliezen bij banken en techbedrijven

De aandelenbeurs in Tokio ging woensdag omlaag onder aanvoering van de Japanse banken en techbedrijven. De banken stonden onder druk na de koersverliezen bij Amerikaanse branchegenoten. Die volgden op een waarschuwing van kredietbureau Fitch dat de waarderingen van een groot aantal Amerikaanse banken mogelijk zullen worden verlaagd.

Ook de techbedrijven moesten het ontgelden na het verlies van ruim 1 procent van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. De vrees dat de Federal Reserve de rente verder zal gaan verhogen laaide weer op na sterker dan verwachte winkelverkopen in de Verenigde Staten. Ook verklaarde een Fed-bestuurder dat de centrale bank nog niet klaar is met de strijd tegen de hoge inflatie.

De banken Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group en Sumitomo Mitsui Financial Group zakten tot 2,8 procent. Techinvesteerder SoftBank leverde 3 procent in. De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, noteerde kort voor sluiting van de markt 1,3 procent in de min. Elektronicafabrikant Sony en autoproducent Toyota daalden ruim 1 procent.

Ook de andere Aziatische markten lieten verliezen zien door de aanhoudende zorgen over de zwakke economische groei in China. Uit het land kwamen dinsdag tegenvallende cijfers over de winkelverkopen en industriƫle productie. In een poging de economie aan te jagen kwam de Chinese centrale bank ook met een verrassende renteverlaging. Beleggers waren echter niet onder de indruk van die rentestap.

De Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,4 procent en de beurs in Shanghai verloor 0,3 procent. Woensdag werd bekendgemaakt dat de prijzen van nieuwe huizen in China in juli voor de tweede maand op rij zijn gedaald. De zorgen over de crisis op de Chinese vastgoedmarkt werden daarmee verder aangewakkerd. Ook verlaagden economen van de Amerikaanse bank JPMorgan Chase hun groeiverwachting voor de Chinese economie voor dit jaar tot 4,8 procent. Dat is lager dan de groeidoelstelling van 5 procent van de Chinese overheid.

In Seoul, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, daalde de Kospi 1,6 procent. Samsung verloor 0,9 procent. Uit het halfjaarrapport van de Zuid-Koreaanse chipmaker bleek dat het bedrijf zijn belang in chipmachinemaker ASML in het afgelopen kwartaal heeft teruggebracht tot 0,7 procent. In het eerste kwartaal had Samsung nog een belang van 1,6 procent in ASML. De All Ordinaries in Sydney zakte 1,5 procent. In Nieuw-Zeeland hield de centrale bank de rente ongewijzigd op 5,5 procent.