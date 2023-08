Stormloop op Ierse pinautomaten door storing

Technische problemen in de app van de Bank of Ireland hebben dinsdag tot een stormloop op pinautomaten geleid. Het leek tijdelijk alsof klanten ‘gratis’ geld konden pinnen, omdat ze meer konden opnemen dan ze eigenlijk op hun rekening hadden staan. De Bank of Ireland heeft de problemen inmiddels opgelost.

Klanten met weinig of geen geld op hun rekening konden tot duizend euro overboeken naar een ander account, om dat vervolgens bij een geldautomaat te pinnen. Dat waren niet de enige technische problemen: bankkaarten blokkeerden en online bankieren was niet mogelijk.

Sinds woensdagochtend zijn de problemen bij de Bank of Ireland opgelost, schrijft de bank op X, voorheen Twitter. De gepinde contanten worden bovendien vandaag van de rekeningen van klanten afgeschreven. Klanten die hierdoor in financiƫle problemen raken vanwege een negatief saldo kunnen contact opnemen met de bank. Ze hoeven geen rente te betalen over het bedrag dat ze in het rood staan.

De Ierse minister van Financiƫn Michael McGrath heeft de Ierse centrale bank gevraagd in kaart te brengen wat er precies mis is gegaan bij de Bank of Ireland en of er vervolgstappen nodig zijn om het risico van dergelijke storingen in de banksector te voorkomen.