Target stijgt op afwachtend Wall Street na resultaten

Target behoorde woensdag tot de grote winnaars op aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse warenhuisketen boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht en lijkt vooruitgang te boeken met het opruimen van de hoge voorraden die tegen kortingen moeten worden verkocht. De omzet viel daardoor wel lager uit dan verwacht. Ook werd het bedrijf negatiever over de winstverwachting voor het hele jaar. Het aandeel werd desondanks meer dan 6 procent hoger gezet.

De stemming op Wall Street bleef verder voorzichtig. Beleggers wachten vooral op de notulen van de vorige rentevergadering van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank besloot toen de rente weer te verhogen na een korte pauze in juni. De aantekeningen van de centrale bankiers bevatten mogelijk meer aanwijzingen over de toekomstige rentestappen.

Dinsdag laaide de rentevrees op de New Yorkse beursvloeren weer op door sterker dan verwachte Amerikaanse winkelverkopen. Ook verklaarde een Fed-bestuurder dat de centrale bank nog niet klaar is met de strijd tegen de hoge inflatie.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent hoger op 35.118 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4445 punten. De Nasdaq zakte juist 0,2 procent tot 13.607 punten.

Tower Semiconductor kelderde dik 8 procent. De Amerikaanse chipmaker Intel (min 0,6 procent) ziet af van de overname van zijn Israƫlische branchegenoot. Met die vorig jaar aangekondigde deal was 5,4 miljard dollar gemoeid. Chinese toezichthouders moesten de overname nog goedkeuren, maar die hebben dat niet binnen de door Intel gestelde deadline gedaan.

Tesla verloor daarnaast 0,4 procent. De Amerikaanse autofabrikant heeft zijn prijzen in China voor de tweede keer in drie dagen tijd verlaagd. Dit keer werden de prijzen van de Model S sedan en Model Y SUV flink verlaagd. Na een korte pauze lijkt Tesla de prijsoorlog op de grootste automarkt ter wereld weer nieuw leven in te blazen.

Coinbase steeg op zijn beurt ruim 3 procent. De cryptobeurs heeft toestemming gekregen van de toezichthouder om Amerikaanse consumenten te laten handelen in zogeheten crypto futures, ofwel termijncontracten op digitale munten als bitcoin.