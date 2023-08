Tweetdeck, inmiddels XPro, alleen nog voor betalende X-gebruikers

Gebruikers van socialmediaplatform X moeten vanaf nu betalen als zij gebruik willen maken van Tweetdeck. Deze dienst van het voormalige Twitter, die inmiddels is omgedoopt tot XPro, stelt mensen in staat de accounts die zij volgen te organiseren in verschillende kolommen. Tweetdeck werd veel gebruikt door bedrijven en nieuwsorganisaties.

De dienst was gratis te gebruiken, maar X-gebruikers moeten daarvoor nu geverifieerd zijn. Dat betekent dat zij een abonnement bij X moeten afsluiten wat in Nederland bijna 10 euro per maand of ruim 100 euro per jaar kost. Mensen die nu willen inloggen op XPro worden automatisch doorgeleid naar de X-website, waar een venster in beeld verschijnt met een uitnodiging een abonnement af te sluiten.

Het platform van miljardair Elon Musk kondigde de verandering al een maand geleden aan. Dat gebeurde na de lancering van een nieuwe versie van Tweetdeck. Eind juli meldde Musk op zijn socialmediaplatform dat de naam van de dienst zou veranderen in XPro. Daarbij gaf Musk aan dat de nieuwe versie wordt geleverd met “een groot aantal” plugins. Dat zijn uitbreidingen op de mogelijkheden die het systeem van Tweetdeck eerder aanbood.

Musk probeert op allerlei manieren meer geld te verdienen met zijn socialemediaplatform, dat hij in oktober kocht voor 44 miljard dollar. Sinds die overname is hij echter ongeveer de helft van zijn advertentie-inkomsten kwijtgeraakt, meldde Musk vorige maand in een bericht op X. Ook zou de berichtendienst volgens hem met een grote schuldenlast en een negatieve kasstroom kampen. Dat wil zeggen dat er meer geld de onderneming uitgaat dan er binnenkomt.