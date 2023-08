UBS en Credit Suisse mogen Russische activiteiten niet verkopen

De Zwitserse bank UBS en het dit jaar door UBS overgenomen Credit Suisse mogen van de rechter in Moskou hun Russische activiteiten niet verkopen. Met dat besluit gaat de rechter volgens het Russische staatspersbureau TASS mee in een verzoek van de lokale Zenit Bank.

Volgens die Russische bank leek het alsof de Zwitsers hun Russische activiteiten wilden opdoeken. Maar als dat zou gebeuren dan zou Zenit Bank met een groot verlies te maken krijgen. Zenit Bank verstrekte enkele jaren geleden namelijk via Credit Suisse een lening van 20 miljoen dollar aan een Luxemburgs bedrijf. Als de Zwitsers Rusland zouden verlaten dreigt Zenit Bank dat geld nooit meer terug te zien.

Zenit Bank had de rechter ook gevraagd om een beslaglegging op omgerekend zo’n 12 miljoen euro van Credit Suisse. Maar dat verzoek is afgewezen door de rechter. UBS weigerde commentaar te geven op de uitspraak.

Sinds de Russische inval in Oekraïne en de komst van internationale sancties tegen Rusland gebeurt het vaker dat een Russische rechter een westerse bedrijf dwarsboomt. Eerder deze maand werd nog voor 36 miljoen dollar aan bezittingen van Goldman Sachs bevroren. Het Amerikaanse financiële concern heeft namelijk belangen in verschillende Russische bedrijven. Door de bevriezing van die belangen kan Goldman Sachs ze niet verkopen.

Ook in Europa spelen er naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne juridische conflicten over de controle van bedrijven. Het Russische olieconcern Rosneft verzet zich bijvoorbeeld tegen de eerdere overdracht van activiteiten in Duitsland aan de Duitse regering. Eerder dit jaar verwierp een Duitse rechter de klachten van de Russen. Maar inmiddels is bekend dat Rosneft tegen dat oordeel beroep aantekent.