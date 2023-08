Uitstoot broeikasgassen EU 3 procent lager in eerste kwartaal

De uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 3 procent gedaald. Tegelijkertijd verbeterde de Europese economie in die periode met 1,2 procent, meldt statistiekbureau Eurostat.

In Bulgarije en Estland ging de uitstoot het hardst omlaag, met percentages van rond de 15 procent. De uitstoot in Nederland daalde met ongeveer 2 procent. In onder meer Ierland, Letland, Slowakije en Denemarken steeg de uitstoot juist.

Volgens het statistiekbureau komt de totale uitstoot van de EU neer op 941 miljoen ton CO2-equivalent. Het Europese statistiekbureau becijfert de uitstoot in CO2-equivalent, omdat CO2 (koolstofdioxide) niet als enige gas warmte vasthoudt in de atmosfeer. Andere broeikasgassen worden hier ook bij gerekend.

In het laatste kwartaal van vorig jaar daalde de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie ook al in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.