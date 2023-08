Werkgevers: recessie onderstreept onzekerheden van ondernemers

De recessie waarin de Nederlandse economie is beland, onderstreept dat ondernemers met veel onzekerheden kampen. Dat schrijven werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op de eerste raming van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Dat meldde dat het bruto binnenlands product van Nederland voor het tweede kwartaal op rij is gedaald.

Ondernemers kampen volgens de organisaties onder andere met stijgende kosten voor lonen en grondstoffen. Daarnaast maken de gestegen rentes ook leningen duurder. Uit een recente enquête van het CBS komt ook naar voren dat steeds minder ondernemers verwachten hun investeringen op te voeren, wat doorgaans juist een belangrijke pijler van economische groei is. Tegelijkertijd kampen bedrijven nog vaak met tekorten aan geschikt personeel.

“Al deze factoren leiden tot een onzekere economische situatie, en dat vraagt om verstandig en stabiel economisch beleid”, verklaren de lobbyclubs voor het bedrijfsleven. Ze vinden dat het demissionair kabinet moet “oppassen met het verstoren van de economie” met belastingverhogingen.