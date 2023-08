Adyen kampt met hogere loonkosten en zwakkere groei

Betalingsverwerker Adyen is in de eerste helft van 2023 minder hard gegroeid dan kenners hadden verwacht. Het Amsterdamse bedrijf, dat betaaltransacties afhandelt voor bedrijven als McDonald’s en Hennes & Mauritz (H&M), zag onder meer de loonkosten stijgen doordat het meer mensen heeft aangenomen. Ook werd de groei van de netto-omzet in de eerste helft negatief beïnvloed door de hogere inflatie en rentetarieven, en een toenemende prijsconcurrentie in de sector.

Adyen verwerkte in de eerste zes maanden van het jaar 426 miljard euro aan betalingen, wat 23 procent meer was dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee boekte het bedrijf 739 miljoen euro omzet, een stijging van 21 procent. Zowel de transacties als de omzet vielen daarmee lager uit dan analisten hadden verwacht. Vooral de groei van de netto-omzet in Noord-Amerika viel tegen. Daar was namelijk sprake van een ruimschootse halvering van de groei tot 23 procent.

De winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen nam daarnaast af met 10 procent tot 320 miljoen euro. Dat was ook lager dan voorzien. De winstmarge kwam daarbij uit op 43 procent, terwijl analisten hadden gerekend op een marge van ruim 48 procent.

Adyen breidde zijn personeelsbestand vorig jaar uit met ongeveer 1150 werknemers en heeft aangegeven in 2023 een vergelijkbaar aantal mensen te willen aannemen als voorbereiding op de volgende groeifase. Het bedrijf vaart daarmee een andere koers dan grote techconcerns als Amazon, Google en Facebook. Zij kondigden dit jaar juist massaontslagen aan.

In de eerste jaarhelft nam het bedrijf 551 nieuwe mensen aan, waarmee het nu goed is voor 3883 voltijdsbanen. Het bedrijf verwacht wel dat de snelle personeelsgroei vanaf begin volgend jaar geleidelijk zal afnemen.

Op de beurs in Amsterdam werden de resultaten van Adyen niet goed ontvangen. Het bedrijf verloor bijna een kwart van zijn beurswaarde. Dat is het grootste koersverlies ooit voor het bedrijf, dat in 2018 naar de Amsterdamse beurs ging.