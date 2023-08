Adyen keldert op Damrak na tegenvallende cijfers

Adyen ging donderdag hard onderuit op de Amsterdamse beurs. De resultaten van het betaalbedrijf vielen duidelijk niet in de smaak bij beleggers en het aandeel werd na een vertraagde opening bijna 20 procent lager gezet. Adyen verwerkte afgelopen halfjaar meer betaaltransacties en zag de omzet stijgen. De winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen nam echter af door hogere loonkosten en viel lager uit dan voorzien.

Beleggers verwerken daarnaast nog de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve. In de aantekeningen gaven de Amerikaanse centrale bankiers aan nog erg bezorgd te zijn over de inflatie. Ze suggereerden dan ook dat ze de rente komende tijd nog verder zullen moeten verhogen. Die boodschap zorgde woensdag al voor koersverliezen op de Amerikaanse beurzen.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent in het rood op 749,87 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 883,80 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,6 procent.

Aegon zakte 4 procent. De verzekeraar leed in de eerste jaarhelft een nettoverlies van bijna 200 miljoen euro door de eerder aangekondigde investeringen in de Amerikaanse activiteiten. Aegon rondde vorige maand de verkoop van zijn Nederlandse verzekeringsactiviteiten aan branchegenoot ASR af en wil zich nu nadrukkelijker richten op de Amerikaanse markt. Topman Lard Friese sprak van een solide eerste jaarhelft. Het onderdeel vermogensbeheer werd wel negatief beïnvloed door de uitdagende marktomstandigheden.

ArcelorMittal daalde dik 1 procent. Volgens persbureau Reuters overweegt het staalconcern om een bod uit te brengen op US Steel. Zorgtechnologieconcern Philips en techinvesteerder Prosus waren de sterkste stijgers in de AEX, met plussen van 3,5 en 2,6 procent.

BAM verloor ruim 5 procent. De bouwer zag de omzet en winst dalen in de eerste jaarhelft. Volgens topman Ruud Joosten bleven de marktomstandigheden “uitdagend”. Volgens de bouwer heeft de recente val van de Nederlandse regering voor extra onzekerheid heeft gezorgd in de sector. Ook de wetgeving op het gebied van stikstof speelt het concern parten.

Fastned klom 4 procent. Het snellaadbedrijf wist de omzet in de eerste jaarhelft te verdubbelen en leed minder verlies dan een jaar geleden.

De euro was 1,0880 dollar waard, tegen 1,0916 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 79,67 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 83,84 dollar per vat.