BAM ziet winst en omzet dalen, woningmarkt staat onder druk

Bouwconcern BAM heeft de winst en omzet in de eerste helft van dit jaar zien dalen. In Nederland stond de winst onder druk als gevolg van “ontwerpkwesties” en kostenoverschrijdingen bij vier projecten, werd donderdag bekend.

De nettowinst daalde, van 85,7 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar, tot 60,2 miljoen euro. De omzet kwam uit op 3 miljard euro, vergeleken met 3,3 miljard een jaar eerder. “Onze marktomstandigheden bleven uitdagend in het eerste halfjaar”, zegt BAM-topman Ruud Joosten in een toelichting. Toch hebben volgens hem de meeste activiteiten “een bevredigende operationele prestatie” geleverd.

De Nederlandse divisie van de onderneming zag de operationele winst dalen tot 55 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 97,6 miljoen euro. “De Nederlandse woningmarkt staat onder druk, maar blijft een belangrijk speerpunt van onze groep vanwege het structurele tekort aan woningen”, aldus Joosten. Het bouwbedrijf heeft in juni grondposities gekocht voor 500 nieuwe woningen.

BAM wijst er ook op dat de recente val van de Nederlandse regering voor extra onzekerheid heeft gezorgd in de bouw- en vastgoedsector. Ook de wetgeving op het gebied van stikstof speelt het bouwconcern parten.

De orderportefeuille bedraagt 9,5 miljard euro. Aan het eind van vorig jaar was dit nog 10 miljard euro.

Voor heel 2023 verwacht BAM een winstmarge te behalen hoger dan 4 procent. In de eerste helft van dit jaar bedroeg deze winstmarge precies 4 procent.