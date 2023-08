Boskalis boekt meer winst dankzij hoge vlootbezetting

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft in de eerste helft van 2023 flink meer winst geboekt. Ook de omzet nam fors toe. De grote schepen van het bedrijf, dat vorig jaar door grootaandeelhouder HAL van de beurs werd gehaald, waren afgelopen periode vooral druk in het Midden- en Verre Oosten, resulterend in een hoge vlootbezetting.

Boskalis was recent uitgebreid in het nieuws met een aantal complexe bergingen. Zo was er de dreigende scheeps- en milieuramp met het vrachtschip Fremantle Highway die in ernstige problemen raakte ten noorden van Ameland. Het schip met veel elektrische auto’s vloog eind juli in brand. Boskalis bracht het naar een haven. SMIT Salvage, een dochterbedrijf van Boskalis, voerde met Multraship Towage & Salvage uit Terneuzen de berging van het schip uit.

In de Rode Zee was Boskalis afgelopen maanden volop bezig met het voorkomen van een nog grotere milieuramp. Daar lag de FSO Safer al veertig jaar voor de kust van Jemen en deze in verval geraakte opslagtanker met ruim 1,1 miljoen vaten olie was een tikkende tijdbom geworden. Afgelopen week heeft Boskalis de laatste olie uit de Safer over kunnen pompen naar een moderne tanker.

De omzet van Boskalis viel in de eerste zes maanden van het jaar ruim een vijfde hoger uit op bijna 2 miljard euro. De nettowinst steeg met 56 procent tot 181 miljoen euro. Topman Peter Berdowski verklaarde terug te kijken op “een zeer sterk eerste halfjaar met over de volle breedte goede prestaties, zowel operationeel als financieel”.

Boskalis wist de werkvoorraad afgelopen halfjaar ook op een hoog niveau te houden. Met 6 miljard euro aan werk op de plank kijkt het bedrijf dan ook met veel vertrouwen naar de toekomst en denkt het bedrijf dit jaar het resultaat van 2022 ruim te zullen overtreffen.