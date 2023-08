Hawaiian Electric verliest op Wall Street in nasleep bosbranden

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen geëindigd, mede door zorgen over gestegen rentes op de obligatiemarkten. Hawaiian Electric verloor in de nasleep van de grote natuurbranden op het eiland Maui opnieuw veel beurswaarde. Volgens mediaberichten is het bedrijf in gesprek met adviseurs over een reorganisatie nadat het elektriciteitsbedrijf ervan werd beschuldigd te weinig te hebben gedaan voor de brandveiligheid van zijn stroomnetwerk.

Hawaiian Electric verloor ruim 17 procent aan beurswaarde. PG&E, het grootste elektriciteitsbedrijf van Californië, ging in 2019 nog failliet nadat was gebleken dat zijn apparatuur hevige bosbranden had veroorzaakt.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent lager op 34.474,83 punten. De bredere S&P 500 zakte ook 0,8 procent tot 4370,36 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,2 procent tot 13.316,93 punten.

Beleggers hadden daarbij veel oog voor de ontwikkelingen op de obligatiemarkten. Schuldpapieren van veel landen werden minder waard, waardoor het rendement juist stijgt. Dat maakt aandelen een minder aantrekkelijke belegging. In de eerder deze week gepubliceerde notulen van zijn laatste rentevergadering liet de Federal Reserve doorschemeren dat de rentes mogelijk nog vaker worden verhoogd.

Supermarktconcern Walmart kwam met kwartaalcijfers en daalde 2,2 procent, ondanks een hogere omzet en winst dan kenners hadden verwacht. Het bedrijf is ook positiever over de resultaten voor de rest van het boekjaar.

Cisco Systems maakte ook zijn resultaten bekend en won 3,3 procent. De fabrikant van netwerkapparatuur boekte afgelopen kwartaal meer winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. Ook de omzet viel hoger uit dan voorzien. Topman Chuck Robbins is daarnaast positief over de mogelijkheden op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

De Vietnamese fabrikant van elektrische auto’s VinFast verloor een derde aan beurswaarde. Eerder deze week maakte het bedrijf nog een stormachtig debuut mee op de Nasdaq, waarbij de waarde van het bedrijf meer dan verdrievoudigde.

De euro was 1,0872 dollar waard, tegenover 1,0890 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent in prijs tot 80,12 dollar per vat. Brentolie steeg 0,5 procent in waarde tot een prijs van 83,83 per vat.