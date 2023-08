H&M vertrekt ‘gefaseerd’ uit Myanmar om misstanden fabrieken

Modewinkelketen H&M heeft besloten stapsgewijs de inkoop van kleding uit Myanmar stop te zetten, laat het bedrijf aan persbureau Reuters weten. De beslissing komt na een kritisch rapport over misstanden in kledingfabrieken in het Zuidoost-Aziatische land die produceren voor de Zweedse multinational.

Eerder deze week verklaarde H&M ernstige zorgen te hebben over de omstandigheden waarin fabrieksarbeiders kleding voor de budgetketen naaien. De mensenrechtenorganisatie Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) publiceerde een rapport over 156 vermeende misstanden, waarvan er twintig verband hielden met leveranciers van H&M. Zo werden lonen volgens BHRRC niet of onvolledig uitbetaald en was er sprake van gedwongen overwerken. In een van de fabrieken zouden werknemers op hun knieƫn zijn gedwongen omdat ze productiedoelstellingen niet hadden gehaald.

Volgens de mensenrechtenorganisatie bestaan de misstanden in Myanmarese kledingfabrieken sinds het leger in 2021 via een coup de macht overnam in het land. H&M spreekt nu ook van toenemende problemen.

“We hebben de laatste ontwikkelingen in Myanmar nauwgezet gevolgd en zien toenemende uitdagingen bij het uitvoeren van onze operaties volgens onze standaarden en vereisten”, schrijft het bedrijf. “Na een zorgvuldige overweging hebben we de beslissing genomen om geleidelijk onze activiteiten in Myanmar uit te faseren.”