Hoogste aantal failliete bedrijven in Europa in acht jaar tijd

Het aantal bedrijven dat in het tweede kwartaal van dit jaar in de Europese Unie failliet ging, was de afgelopen acht jaar niet zo hoog. Dat zegt het Europese statistiekbureau Eurostat. Gemiddeld stegen de faillissementen in EU-landen met 8,4 procent vergeleken met de drie maanden daarvoor. In april, mei en juni gingen gemiddeld per land 124 bedrijven failliet.

Het aantal faillissementen steeg bovendien voor het zesde kwartaal op rij. Onder meer transportorganisaties en ondernemingen die voedsel leveren gingen vaker bankroet. In Frankrijk is het aantal faillissementen het hoogst, Nederland staat ook boven het gemiddelde, met 150 faillissementen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende eerder dat in juni 19 procent meer Nederlandse bedrijven failliet gingen dan een maand eerder. Ook de maanden daarvoor was er een stijging te zien, vorige maand nam het aantal faillissementen af.

Kredietverzekeraar Allianz Trade waarschuwde vorige maand na onderzoek in de retailsector voor een faillissementsgolf in Europa. Europese retailers hebben steeds meer moeite om het hoofd boven water te houden door de stijgende kosten. Modeketens, warenhuizen en e-commercespecialisten lopen volgens Allianz het grootste risico. Zo kwamen modemerken Scotch & Soda en de Score Groep dit jaar in de problemen.

Minder bedrijven lieten zich volgens Eurostat registreren in april, mei en juni vergeleken met de eerste drie maanden van het jaar. In het tweede kwartaal waren er 0,6 procent minder nieuwe bedrijven bij gekomen. In januari, februari en maart kwamen er juist meer nieuwe ondernemingen bij.