Reisorganisatie TUI gaat in app experimenteren met AI

Reisorganisatie TUI gaat in zijn mobiele app een proefproject uitrollen waarin kunstmatige intelligentie (AI) wordt toegepast. Aan de hand van klantvoorkeuren zal de app suggesties geven voor bijvoorbeeld bestemmingen en excursies. Vooralsnog wordt alleen getest door klanten in het Verenigd Koninkrijk.

Het gaat om de bekende AI-tool ChatGPT van OpenAI, een chatbot die al veel wordt gebruikt. De test maakt deel uit van een plan van TUI om AI breder te integreren in al zijn activiteiten. Zo test de reisorganisatie ook tools voor communicatie met klanten, nadat zij terug zijn gekomen van hun vakantie.

“Ons doel is om een leider te zijn in het gebruik van nieuwe technologie├źn en om actief vorm te geven aan de toekomst van toerisme”, zegt topman van TUI Sebastian Ebel in een donderdag verschenen verklaring van de reisorganisatie. “ChatGPT-technologie kan helpen om processen en diensten voor klanten te vereenvoudigen of informatie gemakkelijker beschikbaar te maken.”