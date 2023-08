Tencent stijgt, JD.com daalt op lagere Hongkongse beurs

Tencent behoorde donderdag tot de winnaars op de aandelenbeurs in Hongkong, die een klein verlies liet zien. Het Chinese internet- en gamesbedrijf zag de winst afgelopen kwartaal met ruim 40 procent stijgen. Het bedrijf profiteerde onder meer van kostenbesparingen en toenemende opbrengsten bij de onderdelen games, cloud en fintech. De omzetgroei viel wel wat tegen. Het aandeel werd desondanks 1,5 procent hoger gezet. Het Chinese webwinkelconcern JD.com, die ook met cijfers kwam, verloor daarentegen ruim 1 procent. Concurrent Alibaba won 0,9 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,3 procent in de min en de beurs in Shanghai bleef vrijwel ongewijzigd. De Chinese premier Li Qiang liet in een toespraak weten dat de overheid hard zal werken om de economische doelstellingen dit jaar te realiseren. Zijn opmerkingen komen na een reeks van tegenvallende macro-economische cijfers van het land eerder deze week. Veel economen denken daardoor dat China het groeidoel van 5 procent dit jaar niet zal halen.

De andere Aziatische beurzen gingen omlaag na de koersverliezen op Wall Street. De rentevrees laaide weer op doordat uit de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve bleek dat de Amerikaanse centrale bankiers nog erg bezorgd zijn over de inflatie. Ze suggereerden ook dat ze de rente komende tijd nog verder zullen moeten verhogen. De Kospi in Seoul daalde 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,6 procent, na een onverwachte stijging van de Australische werkloosheid.

De Nikkei in Tokio stond kort voor sluiting van de markt 0,5 procent in de min. De Japanse export daalde in juli met 0,3 procent ten opzichte van een jaar geleden. Het was voor het eerst sinds 2021 dat de uitvoer een afname liet zien. De import zakte met 13,5 procent. Ondanks de exportdaling lieten de exportbedrijven overwegend kleine winsten zien. Zo steeg autofabrikant Honda 0,4 procent. Dat kwam door een verdere daling van de Japanse yen. De munt zakte tot het laagste niveau ten opzichte van de Amerikaanse dollar in negen maanden.