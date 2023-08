Vakbond FNV pleit voor verhoging minimumloon naar 16 euro per uur

In de strijd tegen armoede in Nederland is het van belang dat het minimumloon omhoog gaat naar 16 euro per uur. Daarvoor pleit vakbond FNV. Ook de huur- en zorgtoeslag zouden moeten worden verhoogd, evenals het kindgebonden budget. “Zonder extra maatregelen leven vanaf volgend jaar één miljoen mensen in ons land in armoede. Dat kan niet en dat mag niet”, zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga.

De bond reageert daarmee onder meer op het meest recente rapport van het Centraal Planbureau (CPB). Dat berekende dat de armoede in Nederland flink kan toenemen als het kabinet op Prinsjesdag geen maatregelen aankondigt om vooral de armere huishoudens te helpen met het betalen van de rekeningen. De koopkracht gaat daarentegen volgend jaar wel iets vooruit.

Maar dat is onvoldoende, stelt FNV, dat daarom aanvullende maatregelen wil. “Geen maatregelen nemen is ook een politieke keuze: een keuze vóór armoede en een keuze om niet te voldoen aan je grondwettelijke taak”, vindt Elzinga. Een minimumuurloon van 16 euro bruto kan daarbij helpen. Volgens de vakbondsvoorzitter zijn verschillende landen daar al mee bezig, waaronder Ierland.

Het pleidooi is opvallend, omdat FNV zich lange tijd heeft hard gemaakt om het minimumloon op 14 euro per uur te krijgen. Nu komt daar dus een schepje bovenop. Volgens de vakbond is 14 euro per uur inmiddels namelijk niet meer voldoende om bestaanszekerheid voor veel mensen te garanderen.

Om zijn doelen te bereiken, kijkt de bond vooral naar de Tweede Kamer. “Het kabinet is demissionair maar de Tweede Kamer is dat niet. Die heeft Rutte en zijn mensen in een motie opdracht gegeven om te voorkomen dat armoede door de val van het kabinet toeneemt”, betoogt Elzinga. “De Eerste Kamer heeft een motie aangenomen om kinderarmoede in 2025 te halveren. Structurele maatregelen zijn daarvoor keihard nodig. En snel ook.”

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde woensdag nog dat Nederland in een recessie is beland, na twee kwartalen op rij van economische krimp. Toen meldden vakbonden FNV en CNV zich nog aan de eerder gestelde looneisen te houden. Voor vakbond CNV gaat dat om een eis van 10 procent. “Er is geen reden om die bij te stellen nu het economisch iets minder gaat”, stelde vicevoorzitter van CNV Patrick Fey toen.