Verzekeraar Aegon lijdt opnieuw miljoenenverlies

Verzekeraar Aegon heeft in de eerste helft van dit jaar opnieuw verlies geleden. Het nettoverlies kwam uit op 199 miljoen euro, meldt het bedrijf donderdag. Eerder aangekondigde investeringen in Amerikaanse activiteiten zorgden volgens Aegon voor de rode cijfers. Over heel vorig jaar leed Aegon ook flink verlies en stond het bedrijf onderaan de streep zo’n 2,5 miljard euro in het rood. In de eerste helft van vorig jaar boekte het bedrijf wel een positief nettoresultaat, met 46 miljoen euro.

Aegon heeft zijn Nederlandse verzekeringsactiviteiten inmiddels verkocht aan ASR. In juli was de overname rond, maar de eerste helft van het jaar gebruikte de verzekeraar nog de naam Aegon. Het miljardenverlies van vorig jaar kwam door die verkoop. Het volledig integreren van de verzekeringsactiviteiten van Aegon in ASR is naar verwachting uiterlijk in 2026 klaar. Door de samenvoeging ontstaat een van de grootste verzekeraars in Nederland.

Aegon wil zich volop richten op groei in de Verenigde Staten, meldde de verzekeraar eerder. Zo wil het bedrijf de Amerikaanse tak Transamerica in de VS onder meer laten groeien door het netwerk van adviseurs uit te breiden van 70.000 naar 110.000. Ook wil Aegon groeien op de Amerikaanse pensioenmarkt. Het bedrijf regelt al de financiƫle kant van veel pensioenen in de VS en ziet op die markt nog meer kansen nu ook in de VS de vergrijzing er aankomt.

Het verlies over heel vorig jaar zou volgens Aegon puur gaan om een boekhoudkundig verlies. Bij de cijfers kijkt de verzekeraar liever naar zijn operationeel resultaat, waarin de verlieslatende afschrijvingen van vorig jaar niet zijn meegenomen. Ook zegt het operationeel resultaat volgens Aegon meer over toekomstige ontwikkelingen en let de markt meer op dit cijfer. In de eerste helft van dit jaar kwam het operationeel resultaat neer op 818 miljoen euro, in de eerste helft van 2022 was het iets minder dan 800 miljoen euro.

Topman Lard Friese noemt de eerste zes maanden van 2023 daarom een “solide” half jaar. “Ons bedrijfsresultaat steeg met 3 procent vergeleken met dezelfde periode in 2022. Het weerspiegelt verbeterde resultaten in alle verzekeringsonderdelen.”