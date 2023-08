Werkgevers: loonstijgingen in juli lager dan voorgaande maanden

De afgesproken loonstijgingen in nieuwe cao’s vielen in juli voor het eerst in anderhalf jaar tijd lager uit. Dat stelt werkgeversorganisatie AWVN, die wel opmerkt dat de loonstijgingen nog altijd historisch hoog waren. De organisatie weet nog niet zeker of er daarmee een einde is gekomen aan de opwaartse trend of dat de loonstijgingen blijvend zullen afvlakken.

De gemiddelde loonstijgingen die zijn opgenomen in cao’s kwamen in juli uit op 7,3 procent. In juni was dat nog 8,2 procent, een even sterke stijging als in mei. In totaal werden vorige maand 12 cao-akkoorden gesloten voor zo’n 50.000 werknemers, aldus AWVN. Dat is minder dan het gemiddelde van 30 in die maand.

Pas de komende maanden wordt volgens de werkgeversorganisatie duidelijk of de loonstijgingen daadwerkelijk niet verder zullen doorzetten. Die onzekerheid heeft met name te maken met het relatief lage aantal cao’s in juli, evenals het feit dat de afspraken achterlopen op economische indicatoren. Voor de maanden na juli kunnen onder andere de lagere inflatie en de krapte op de arbeidsmarkt van invloed zijn op de loonstijgingen, stelt AWVN.