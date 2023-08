Adyen daags na duikvlucht opnieuw bij verliezers op Damrak

Betalingsverwerker Adyen is vrijdag onderaan geƫindigd in de AEX, na een dag eerder veel beurswaarde te zijn verloren. Beleggers schrokken toen van tegenvallende resultaten, waarbij vooral de mindere groeiverwachtingen voor pessimisme zorgden.

Het aandeel sloot bijna 3 procent lager op de aandelenbeurs in Amsterdam. Een dag eerder was bijna 19 miljard euro aan beurswaarde verdampt.

Medetopman Ingo Uytdehaage van Adyen zei tegen financieel persbureau Bloomberg dat het “duidelijk is dat enig vertrouwen is verloren gisteren”, hoewel de hevige koersdaling volgens hem wel als verrassing kwam. “Ik denk dat de beste aanpak nu is om goed te luisteren naar onze beleggers en nagaan hoe dat vertrouwen weer terugkeert.” Maar het inkopen van eigen aandelen, wat de waarde van de overige stukken opkrikt, is volgens Uytdehaage geen optie omdat dit ten koste zou gaan van investeringen in het fintechbedrijf zelf.

Analisten zagen de flinke koersval niet allemaal aankomen. Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor Adyen aanzienlijk na de duikvlucht van een dag eerder. Maar juist nu het aandeel veel goedkoper is geworden, kan het volgens kenners van de bank aantrekkelijk zijn om in te stappen. Daarom blijft het koopadvies wel staan.

Het merendeel van de AEX-fondsen eindigde in het rood. Alleen de bedrijven in de chipsector ASML, Besi en ASMI wonnen aan waarde na goed ontvangen resultaten van de Amerikaanse chipproducent Applied Materials. Ze gingen aan kop in de hoofdgraadmeter met winsten tot 1,8 procent.

De AEX zelf ging met een verlies van 0,4 procent het weekend in op een stand van 735,04 punten. De MidKap verloor 1,4 procent tot 866,28 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 0,6 procent.

Aandelen van Aeroports de Paris zakten 2,4 procent na het nieuws dat de Franse regering met extra belastingen voor uitbaters van vliegvelden en tolwegen 2,5 miljard euro wil ophalen. Aeroports de Paris is het bedrijf achter de luchthavens Charles de Gaulle en Orly bij Parijs.

De euro was 1,0873 dollar waard, tegen 1,0890 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 80,82 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 84,37 dollar per vat.