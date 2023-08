Applied Materials stijgt op lager Wall Street na resultaten

Applied Materials behoorde vrijdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse fabrikant van chipapparatuur presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten en beleggers hadden verwacht. Ook is de branchegenoot van het Nederlandse ASML positief over het huidige kwartaal. Het aandeel werd 1 procent hoger gezet.

De resultaten van Deere vielen minder in de smaak bij beleggers. De fabrikant van landbouwmachines boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht, maar verloor toch 4 procent.

De algehele stemming op Wall Street bleef echter terughoudend. De vrees dat de Amerikaanse centrale bank de rente waarschijnlijk verder zal gaan verhogen om de inflatie te bestrijden, zorgde deze week voor een negatieve stemming op de beurzen. Ook de zorgen over het zwakke economische herstel in China en de aanhoudende problemen in de vastgoedsector van het land hielden de markten in de greep.

Beleggers kijken verder vooral uit naar de toespraak die Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell volgende week zal geven tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. Mogelijk zal hij dan meer duidelijkheid geven over de toekomstige rentestappen van de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 34.403,2 punten. De brede S&P 500 zakte 0,5 procent tot 4350,14 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 1 procent tot 13.178,89 punten. De drie graadmeters gingen in de afgelopen drie dagen ook al omlaag en koersen af op een weekverlies.

Xpeng zakte 4,2 procent. De Chinese fabrikant van elektrische auto’s, die ook een notering heeft in New York, leed afgelopen kwartaal een recordverlies. Cosmeticabedrijf Estée Lauder verloor zo’n 3 procent na tegenvallende resultaten en vooruitzichten. De kwartaalcijfers van Ross Store werden wel goed ontvangen. De Amerikaanse discountketen won bijna 6 procent.

De euro was 1,0872 dollar waard, tegen 1,0890 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie meer op 80,42 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 84,02 dollar per vat.