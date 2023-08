Computermaker Lenovo zakt op lagere beurs in Hongkong

Lenovo behoorde vrijdag tot de grootste dalers op de aandelenbeurs in Hongkong. De grootste computermaker ter wereld zag de winst afgelopen kwartaal fors dalen als gevolg van de aanhoudende zwakke verkopen van computers wereldwijd. Het Chinese bedrijf voldeed daarmee voor het tweede kwartaal op rij niet aan de verwachtingen van beleggers en analisten. Vanwege de verslechterde economische vooruitzichten zijn consumenten een stuk terughoudender geworden met grote uitgaven aan elektronische apparaten. Het aandeel werd bijna 4 procent lager gezet. Donderdag ging Lenovo ook al flink onderuit kort na de publicatie van de resultaten.

De algehele stemming in Hongkong was eveneens negatief door de aanhoudende zorgen over de crisis in de Chinese vastgoedsector. Het Chinese vastgoedconcern Evergrande heeft in de Verenigde Staten faillissementsbescherming aangevraagd. Het bedrijf gaat gebukt onder zware schulden en hoopt met de stap zijn Amerikaanse bezittingen te beschermen, terwijl het concern werkt aan een herstructurering van zijn schulden. In het aandeel Evergrande kan al enige tijd niet meer worden gehandeld op de Hongkongse beurs.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,1 procent in de min. Het Chinese video- en gamingbedrijf Bilibili zakte 3 procent na tegenvallende resultaten. Branchegenoot Tencent verloor ruim 1 procent. Het Chinese olie- en gasconcern CNOOC steeg 0,9 procent dankzij goed ontvangen resultaten. De beurs in Shanghai hield het verlies beperkt tot 0,1 procent. De Kospi in Seoul zakte 0,7 procent en de All Ordinaries in Sydney hield het hoofd nipt boven water met een plus van 0,1 procent.

De Nikkei in Tokio noteerde kort voor sluiting van de markt 0,6 procent lager. Beleggers verwerkten de nieuwste inflatiegegevens van Japan. Zo bleek dat de inflatie in juli onveranderd is gebleven op 3,3 procent ten opzichte van een maand eerder. Zonder de sterk schommelende prijzen voor verse voeding nam de inflatie af tot 3,1 procent, van 3,3 procent in juni. Dat was conform de verwachting van economen.