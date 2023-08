Europese Commissie onderzoekt overname Autotalks door Qualcomm

De Europese Commissie start een onderzoek naar de overname van Autotalks door chipmaker Qualcomm. Het uitvoerende orgaan van de EU geeft daarmee gehoor aan een oproep van onder andere de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De Nederlandse toezichthouder is bezorgd dat deze overname slecht kan zijn voor de concurrentie en leidt tot hogere prijzen, slechtere kwaliteit of minder innovatie.

Qualcomm en het Israëlische Autotalks maken allebei chips die gebruikt worden in rijhulpsystemen voor auto’s die de verkeersveiligheid verbeteren. Met behulp van deze systemen gaan auto’s bijvoorbeeld sneller remmen zodra een andere auto te dichtbij komt. Momenteel zijn er twee verschillende technische standaarden voor chips in rijhulpsystemen. Autotalks is het enige bedrijf dat chips maakt die beide standaarden kunnen gebruiken. Qualcomm, een van de grootste chipfabrikanten ter wereld, wil het bedrijf daarom graag in handen krijgen.

Deze overname hoeft gezien de beperkte omvang normaal niet gemeld te worden bij de Europese Commissie, maar de ACM heeft hier samen met enkele andere Europese mededingsautoriteiten expliciet om gevraagd. “Autotalks is een kleine onderneming met weinig omzet, maar heeft wel veelbelovende technieken en producten voor de verdere ontwikkeling van verkeersveiligheidssystemen in voertuigen”, zegt ACM-voorzitter Martijn Snoep. “Door de overname kan Qualcomm zo dominant worden op dit gebied dat ze concurrenten en alternatieve systemen makkelijk van de markt af kan drukken.”