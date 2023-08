Specsavers stopt binnen een jaar met Belgische winkels

Specsavers stopt na nog geen jaar met zijn drie winkels in BelgiĆ«. Dat laat de opticien- en audicienketen weten op zijn eigen website. “Het spijt ons u te moeten informeren dat uw lokale Specsavers winkels in de provincie Antwerpen zullen sluiten op 31 augustus om 18.00 u”, aldus Specsavers. “Onze excuses voor het ongemak dat dit kan veroorzaken.”

De van oorsprong Britse organisatie opende in november 2022 de eerste Belgische vestiging in Mortsel. Begin 2023 volgden ook locaties in Antwerpen en Wijnegem. “We zijn erg enthousiast met onze komst naar Antwerpen”, stelde Specsavers destijds. “Zo bieden we vanuit de metropool Antwerpen in combinatie met onze webshop een breed publiek de mogelijkheid om Specsavers te ontdekken.”

Hier is de brillengigant inmiddels op teruggekomen. “Hoewel we nog steeds geloven dat ons aanbod aansluit bij het Belgische publiek, ontwikkelen onze plannen in andere delen van de wereld zich in een snel tempo”, aldus een woordvoerder tegenover De Telegraaf. “Zo vraagt onze recente uitbreiding naar Canada onze volledige focus en toewijding.”

Specsavers blijft in elf andere landen wel actief. In Nederland heeft de brillenketen 142 winkels. Over het boekjaar 2021-2022 behaalde het hier een recordomzet van ruim 175 miljoen euro. Cijfers over het afgelopen jaar zijn nog niet bekend.