Vastgoedconcern Wereldhave vraagt ook bankroet aan voor Big Bazar

Het grote winkelvastgoedconcern Wereldhave heeft ook faillissement aangevraagd voor koopjesketen Big Bazar. Volgens het beursgenoteerde bedrijf, bekend van winkelcentra als Eggert in Purmerend en De Koperwiek in Capelle aan den IJssel, is Big Bazar namelijk niet in staat gebleken om de achterstallige huur te voldoen. De aanvraag is ingediend bij de rechtbank in Leeuwarden en staat dus los van andere klachten over betalingsproblemen die de laatste dagen klinken.

De keten huurt momenteel op zes plekken in Nederland winkelruimte van Wereldhave. Een woordvoerder van het vastgoedbedrijf wil niet zeggen hoe groot de huurachterstand precies is. “We komen er niet uit met Big Bazar en hebben eigenlijk ook geen vertrouwen meer in de toekomst”, laat hij weten. Als Big Bazar niet betaalt dan heeft Wereldhave liever dat de keten ook geen ruimte meer inneemt in zijn winkelcentra. Het bedrijf heeft al alternatieve scenario’s uitgewerkt. “Die ruimte kan dan worden ingenomen door bijvoorbeeld een andere partner, of een sportschool”, oppert de zegsman.

Big Bazar lijkt het de laatste tijd moeilijk te hebben. Steeds meer partijen klagen dat de onderneming rekeningen niet meer betaalt. Meerdere huurbazen zijn al naar de rechter gestapt vanwege huurachterstanden. Ook hebben diverse schuldeisers zich al achter een faillissementsaanvraag voor de keten geschaard. Met de aanvragen hopen de partijen dat Big Bazar zijn betalingsverplichtingen alsnog nakomt.

Zelf heeft Big Bazar gezegd dat het twintig verlieslatende winkels wil sluiten en voor nog eens twintig winkels huurverlagingen wil. Dat zou nodig zijn om de koopjesketen met in totaal 120 filialen en 1400 medewerkers “gezond te houden”. Directeur Heerke Kooistra sprak enkele dagen terug nog zijn vertrouwen uit dat hij met partijen tot oplossingen zou komen.