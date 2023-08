Aandacht voor Douwe Egberts-eigenaar en PostNL op beurs

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar koffieconcern JDE Peet’s en postbedrijf PostNL. JDE Peet’s, het moederbedrijf van koffiemerk Douwe Egberts, is niet van plan zich terug te trekken uit Rusland. Topman Fabien Simon zei in een interview met The Wall Street Journal dat thee en koffie essentiĆ«le levensmiddelen zijn die ook Russen moeten kunnen blijven kopen. Het standpunt van JDE Peet’s heeft internationaal tot kritiek geleid. Ook in de Tweede Kamer klinken geluiden om alle koffiecontracten van het bedrijf met de overheid te herzien.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kondigde aan dat het versturen van post nog wat duurder mag worden. Door de hoge inflatie en de blijvend krimpende postmarkt geeft de marktwaakhond PostNL meer ruimte om de tarieven voor post op te schroeven.

Daarnaast blijft Adyen in de belangstelling staan. De betalingsverwerker heeft in de afgelopen twee handelsdagen miljarden aan beurswaarde zien verdampen na tegenvallende resultaten. Naar aanleiding van die resultaten hebben analisten van Morgan Stanley en AlphaValue/Baader hun adviezen voor Adyen verlaagd. Analisten van Citi, die het aandeel al op verkopen hadden staan, schroefden hun koersdoel flink terug.

Beleggers kijken deze week verder uit naar de toespraak die Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell vrijdag zal geven tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. Mogelijk zal hij dan meer duidelijkheid geven over de toekomstige rentestappen van de Federal Reserve.

De AEX-index lijkt vrijwel vlak te gaan beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. De Aziatische markten lieten een gemengd beeld zien. De beurzen in Shanghai en Hongkong verloren terrein ondanks een nieuwe verlaging van een belangrijk rentetarief in China om de kwakkelende economie aan te jagen.

Op het Damrak kwam B&S nog met cijfers. De bevoorrader van cruiseschepen en luchthavens zag de omzet in de eerste jaarhelft stijgen. De nettowinst nam wel flink af. Het bedrijf verwacht dat de onzekerheden rond de inflatie en het consumentengedrag in de tweede jaarhelft een impact zullen blijven hebben op de verkopen en de marges. In november komt het bedrijf met een update van de strategie.

De euro was 1,0879 dollar waard, tegen 1,0873 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 81,88 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 85,38 dollar per vat.