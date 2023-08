China verlaagt opnieuw rentetarief om economie te steunen

De Chinese centrale bank heeft maandag opnieuw een belangrijk rentetarief verlaagd om het kwakkelende herstel van de op een na grootste economie ter wereld aan te jagen. China kampt met een crisis in de vastgoedmarkt en afzwakkende consumentenuitgaven door de onzekere economische vooruitzichten. Door leningen goedkoper te maken hopen de beleidsmakers de bestedingen en investeringen te stimuleren.

Dit keer ging het rentetarief voor eenjarige leningen, die dient als maatstaf voor bedrijfsleningen en leningen voor huishoudens, omlaag van 3,55 procent naar 3,45 procent. Het was de tweede keer in drie maanden tijd dat de centrale bank deze rente verlaagde. Economen hadden gerekend op een iets grotere renteverlaging met 0,15 procentpunt.

Het besluit is bedoeld om commerciële banken aan te moedigen meer leningen te verstrekken en dat tegen lagere tarieven te doen. Eerder bleek al dat de leningen aan huishoudens vorige maand zijn gedaald tot het laagste niveau sinds 2009.

De rente voor leningen met een looptijd van vijf jaar, die dient al maatstaf voor de meeste hypotheken in het land, bleef echter ongewijzigd op 4,2 procent. Economen hadden verwacht dat deze rente ook met 0,15 procent zou worden verlaagd om de crisis in de vastgoedsector te verzachten.

De Chinese vastgoedsector zit na jaren van ongekende groei, die vooral werd gefinancierd met gigantische schulden, al geruime tijd in financiële nood. Vorige week werd nog bekend dat het grote Chinese vastgoedconcern Evergrande bij een rechtbank in de Verenigde Staten faillissementsbescherming, ofwel uitstel van betaling, heeft aangevraagd.

Ook heeft het Chinese vastgoedbedrijf Country Garden de rentebetalingen op twee obligatieleningen niet op tijd kunnen voldoen. Het noodlijdende concern heeft nog enkele weken de tijd om alsnog zijn schuldverplichtingen na te komen om te voorkomen als wanbetaler te worden bestempeld. De uitbater van de beurs in Hongkong liet maandag weten dat Country Garden per 4 september uit de Hang Seng-index wordt verwijderd.

Om de economie nieuw leven in te blazen, verlaagde de centrale bank vorige week ook de rente voor haar kredietfaciliteit op middellange termijn (MLF) aan financiële instellingen. Beleggers waren niet onder de indruk van de rentestappen. De Hang Seng-index in Hongkong zakte maandag ruim 1 procent en de beurs in Shanghai verloor 0,4 procent. De andere Aziatische markten gingen wel omhoog. De Nikkei in Tokio won 0,8 procent en de Kospi in Seoul klom 0,6 procent.