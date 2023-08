Europese aardgasprijs veert op door stakingsdreiging Australië

De Europese aardgasprijzen maakten maandagochtend een sprong van 18 procent, doordat personeel van energiebedrijven in Australië zich voorbereidt op mogelijke stakingen. Zo geven vakbonden Woodside Energy Group tot woensdag de tijd om in te gaan op hun eisen, anders volgen werkonderbrekingen. Ook bij Chevron overleggen werknemers met bonden over acties.

Als Woodside Energy niet ingaat op de wensen van de vakbonden, verenigd in de Offshore Alliance, dan wordt er vanaf 2 september gestaakt. Bondsleden zouden unaniem hebben ingestemd met de staking. Bij Chevron vindt overleg plaats sinds vrijdag. De installaties van beide bedrijven zijn goed voor 10 procent van het totaal aan wereldwijde leveringen van vloeibaar gemaakt aardgas (lng).

Een vertraging in die leveringen door een staking betekent dat bijvoorbeeld Aziatische afnemers op zoek gaan naar alternatieven. Dat kan leiden tot meer concurrentie voor Europese lng-afnemers, wat de aardgasprijzen kan opdrijven.