Nederlandse start-up in plantaardige eiwitten krijgt 40 miljoen

De Nederlandse start-up ENOUGH, die plantaardige eiwitten voor vlees-, vis- en zuivelvervangers produceert, krijgt een investering van 40 miljoen euro van onder meer CPT Capital en World Fund, heeft die laatste investeerder bekendgemaakt. Met het geld wil het bedrijf de fabriek in het Zeeuwse Sas van Gent uitbreiden en de productie opschalen om aan de groeiende vraag naar plantaardige eiwitten te kunnen voldoen.

Momenteel wordt in de fabriek 10.000 ton eiwitten per jaar gemaakt. De start-up wil binnen vijf jaar zes keer zoveel kunnen produceren en in 2032 meer dan een miljoen ton per jaar. Het is de bedoeling dat consumenten producten met hun proteïne in de toekomst kunnen kopen in supermarkten en fastfoodketens.

Medeoprichter Craig Douglas van World Fund zegt dat de start-up uit Zoetermeer “potentie heeft om voedseltekorten te helpen bestrijden”. Onder meer omdat er minder hulpbronnen nodig zijn dan voor het produceren van andere plantaardige eiwitten.

Ook wil de start-up meer personeel aannemen voor de kantoren in Sas van Gent, Londen en het Schotse Glasgow. Nu werken in totaal ruim vijftig mensen bij de onderneming.

ENOUGH werd opgericht in 2015 en maakt plantaardige ingrediënten voor vlees-, vis- en zuivelvervangers door schimmels te voeren met suikers uit duurzaam graan. Volgens de start-up zitten er veel eiwitten en vezels in het product, waardoor eindproducten duurzame en voedzame alternatieven zijn voor vlees, vis en zuivel. ENOUGH zegt dat voor het maken van deze zogeheten mycoproteïne 97 procent minder water wordt gebruikt dan voor de productie van rundvlees. Het maken van de mycoproteïne zou daarnaast goedkoper zijn dan de productie van andere plantaardige eiwitten.