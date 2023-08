Stem van ‘it’s-a me, Mario’ stopt bij Nintendo

Een van de bekendste stemmen in de gamewereld, stemacteur Charles Martinet, houdt ermee op. Hij is sinds 1991 de stem van Mario in alle games en filmpjes van Super Mario van Nintendo. Martinet en Mario zijn bekend van uitspraken als “it’s-a me, Mario!” en “mamma mia!” Ook deed Martinet de stemmen van Mario’s broer Luigi en van schurk Wario.

Martinet en Nintendo hebben zijn vertrek maandag aangekondigd op X, het vroegere Twitter. De 67-jarige Martinet gaat verder als ambassadeur van de game. De reden voor het vertrek is niet bekendgemaakt. Het is ook nog niet bekend wie hem opvolgt. Martinet laat zelf op X weten: “Mijn nieuwe avontuur begint! Jullie zijn allemaal nummer één in mijn hart! #woohoo.”