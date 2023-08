Wall Street veert op na slechtste beursweek sinds maart

De aandelenbeurzen in New York veerden maandag wat op na de koersverliezen van vorige week. De toonaangevende Dow-Jonesindex kende zelfs de slechtste beursweek sinds maart dit jaar. De nieuwe week begon verder rustig op Wall Street. Beleggers kijken vooral uit naar de toespraak die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell aan het einde van de week zal geven tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole.

Powell zal dan waarschijnlijk aangeven of de rente volgens hem nog verder omhoog moet. Met een bandbreedte van 5,25 tot 5,5 procent staat de rente in de Verenigde Staten op het hoogste niveau in 22 jaar. Beleggers hadden gehoopt dat de Federal Reserve bijna klaar zou zijn met het verhogen van de rente. In de notulen van de laatste beleidsvergadering gaven de centrale bankiers echter aan nog bezorgd te zijn over de hoge inflatie en dat rente mogelijk verder omhoog moet.

Ook komen deze week nog grote Amerikaanse winkelbedrijven als Lowe’s, Macy’s en Kohl’s met resultaten. Die geven mogelijk meer inzicht in de kooplust van de Amerikaanse consument. Daarnaast zal worden gelet op de resultaten van Nvidia, die woensdag op het programma staan. De chipproducent is dit jaar al flink in waarde gestegen door het optimisme rondom kunstmatige intelligentie (AI), waarvoor Nvidia producten en diensten levert.

Veel analisten hebben in aanloop naar de resultaten hun koersdoelen voor Nvidia opgeschroefd. Dit keer verhoogden de kenners van de Britse bank HSBC het koersdoel voor het aandeel, dat 3,8 procent won.

De toonaangevende Dow noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 34.538 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,3 procent op 4384 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 0,4 procent vooruit tot 13.347 punten.

Palo Alto Networks schoot 15 procent omhoog. Het cyberbeveiligingsbedrijf kwam vrijdag na de slotbel op Wall Street met resultaten. Dat tijdstip is hoogst ongebruikelijk voor bedrijven op Wall Street, aangezien beleggers dan pas na het weekeinde kunnen handelen op de cijfers. Beleggers vreesden dan ook dat het bedrijf met slecht nieuws zou komen. De kwartaalwinst viel echter hoger uit dan voorzien.

Broadcom won 1,7 procent. De Amerikaanse chipmaker heeft goedkeuring gekregen van de Britse toezichthouder CMA voor zijn geplande overname van 61 miljard dollar van cloudbedrijf VMware.

De euro was 1,0882 dollar waard, tegen 1,0873 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 81,86 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 85,35 dollar per vat.