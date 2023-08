Aandacht voor cijfers Amerikaanse winkelbedrijven op beurs

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar de resultaten van de Amerikaanse winkelbedrijven Lowe’s en Macy’s. Die cijfers geven mogelijk meer inzicht in de kooplust van de consumenten in de grootste economie ter wereld. Daarnaast wordt vooral uitgekeken naar de resultaten van Nvidia, die woensdag op het programma staan. De Amerikaanse chipproducent is dit jaar al een slordige 200 procent in waarde gestegen door het optimisme rondom kunstmatige intelligentie (AI).

Later in de week verschuift de aandacht naar de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell zal dan waarschijnlijk meer vertellen over de toekomstige rentestappen van de Federal Reserve. De Fed heeft het rentetarief al verhoogd tot het hoogste niveau in 22 jaar in de strijd tegen de inflatie en zal de rente in september mogelijk verder opschroeven.

Mede door de hoge rente heeft kredietbeoordelaar S&P de kredietrating voor een aantal kleine Amerikaanse banken verlaagd. Volgens S&P hebben veel spaarders hebben hun geld overgeheveld naar rekeningen met een hogere rente, waardoor de financieringskosten van banken zijn gestegen. Eerder verlaagde kredietbureau Moody’s al de waarderingen voor tal van kleinere banken.

Op het Damrak blijft Adyen in de belangstelling staan. De betalingsverwerker zag in de afgelopen drie handelsdagen ongeveer de helft van zijn beurswaarde verdampen door de tegenvallende resultaten van de voormalige beurslieveling. Naar aanleiding van die resultaten hebben veel analisten hun beleggingsadviezen en koersdoel voor Ayen verlaagd.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een positief begin van de nieuwe handelsdag. De Aziatische aandelenmarkten lieten dinsdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,9 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,2 procent.

Randstad zal mogelijk profiteren van een koopadvies van de Franse bank BNP Paribas Exane. Koffieconcern JDE Peet’s, het moederbedrijf van Douwe Egberts, werd door analisten van ING van de kooplijst gehaald. Cabka kwam nog met cijfers. De fabrikant van plastic pallets zag de omzet in de eerste jaarhelft licht stijgen en boekte weer winst na een verlies een jaar geleden.

De euro was 1,0909 dollar waard, tegen 1,0887 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 80,65 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 84,24 dollar per vat.