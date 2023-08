Betalingsverwerker Adyen opnieuw bij verliezers op Damrak

Adyen hoorde dinsdag opnieuw bij de verliezers op de beurs in Amsterdam. De betalingsverwerker zag in de afgelopen drie handelsdagen al ongeveer de helft van zijn beurswaarde verdampen door de tegenvallende resultaten van de voormalige beurslieveling. Sommige kenners denken dat Adyen ondanks die koersdaling nog steeds te duur geprijsd is, bijvoorbeeld als je de koers vergelijkt met die van branchegenoten als PayPal en Worldline.

Een aandeel Adyen werd dinsdag 1,5 procent minder waard. Naar aanleiding van de tegenvallende resultaten van het bedrijf hebben veel analisten hun beleggingsadviezen en koersdoel voor Adyen verlaagd. Toch is het niet zo dat kenners alleen maar pessimistisch zijn over het bedrijf. “Adyen groeit nog steeds met een indrukwekkende snelheid en heeft veel kansen in het verschiet”, klinkt het bijvoorbeeld bij het Nederlandse vermogensbeheerbedrijf 1Vermogensbeheer.

De AEX-index op het Damrak veerde dinsdag weer wat op na de recente koersverliezen. De hoofdindex sloot met een plus van 0,6 procent op 738,21 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 867,08 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs gingen tot 0,7 procent hoger de handel uit.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML wonnen tot meer dan 3 procent terrein dankzij eerdere koerswinsten in de Amerikaanse chipsector. In de chipsector wordt vooral uitgekeken naar de resultaten van Nvidia, die woensdag op het programma staan. De Amerikaanse chipproducent is dit jaar al een slordige 200 procent in waarde gestegen door het optimisme rondom kunstmatige intelligentie (AI).

Uitzender Randstad profiteerde op zijn beurt van een koopadvies door de Franse bank BNP Paribas Exane en steeg bijna 3 procent. Op de lokale Amsterdamse markt kwam Cabka nog met cijfers. De fabrikant van plastic pallets zag de omzet in de eerste jaarhelft licht stijgen en boekte weer winst na een verlies een jaar geleden. Het aandeel zakte 0,3 procent.

De euro was 1,0847 dollar waard, tegen 1,0887 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 80,97 dollar. Brentolie werd een fractie procent goedkoper op 84,45 dollar per vat.