Beursgang chipontwikkelaar Arm mogelijk grootste van het jaar

De beursgang van de Britse chipontwikkelaar Arm wordt naar verwachting de grootste beursgang in de Verenigde Staten van dit jaar. De chipmaker verwacht op de beurs 60 tot 70 miljard dollar waard te zijn. Dat komt neer op bijna 55 tot ruim 64 miljard euro.

De komst van Arm kan een van de grootste beursgangen ooit worden in de techindustrie en de grootste in de VS sinds de beursgang van elektrische autofabrikant Rivian Automotive bijna twee jaar geleden, waarbij het bedrijf een waarde van 76 miljard dollar toegedicht kreeg.

Arm heeft afgelopen maandag officiƫle documenten ingeleverd voor toetreding tot de beurs in de eerste week van september. Daarin staat bijvoorbeeld dat de Japanse techinvesteerder Softbank, eigenaar van Arm, de belangrijkste aandeelhouder blijft. De beursgang wordt geleid door onder meer de grote investeringsbank Goldman Sachs en bank JPMorgan Chase.

Softbank kondigde eerder dit jaar aan Arm naar de beurs in New York te willen brengen nadat de Amerikaanse chipproductent Nvidia vorig jaar afzag van een overname van Arm. Drie jaar geleden kondigde Nvidia aan Arm te willen kopen. In de techsector ontstond gelijk weerstand tegen de overname, omdat vrijwel alle chipbedrijven de apparatuur van Arm gebruiken. Veel chips voor smartphones en tablets worden op die ontwerpen gebaseerd. Onder Nvidia zou het naast toeleverancier van chipfabrikanten ook concurrent worden, klaagden bedrijven als Microsoft, Qualcomm en Google.